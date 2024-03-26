Убийство, пытки и вымогание денег у военного: под суд пойдет мощная банда, терроризировавшая целую область

Создал группировку местный "смотрящий"

Направлены в суд обвинительные акты в отношении участников преступной организации, которые терроризировали жителей Житомирской области. Банда требовала деньги путем угроз и физического насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Полицейские доказали их причастность к ряду уголовных преступлений, которые были совершены в отношении 22 человек.

Правоохранителями установлено, что 50-летний "смотрящий" создал группировку, которая занималась вымогательством денег и имущества. Он привлек сначала двух сообщников, а впоследствии группировка выросла до 10 человек.

В полиции подчеркнули, что "бизнес" подельников заключался в том, чтобы путем угроз убийства, насилия, повреждения имущества и причинения тяжких телесных повреждений требовать средства. Для этого участники группы оборудовали в Коростышеве несколько застенков, где "обрабатывали" людей, чтобы ускорить выплату несуществующих долгов.

Также установлена причастность одного из участников группы к убийству. Металлической битой он нанес "должнику" более полусотни ударов, от которых мужчина скончался.

Еще у одного потерпевшего – военнослужащего – участники преступной группировки требовали 190 000 гривен. В случае отказа уплатить деньги злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить его беременную жену.

Напомним, в августе и сентябре 2023 года в Коростышеве Житомирской области Служба безопасности Украины задержала 10 членов организованной преступной группировки, которая терроризировала город около 10 лет. Бандиты даже требовали 190 тысяч гривен, угрожая смертью беременной жене бойца ВСУ.

В декабре 2023 года Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева Житомирской области, который входил в состав этой преступной организации и ранее занимал должность вице-мера города. По данным следствия, он вместе с другими участниками банды похищал местных жителей и выбивал из них деньги.