Роздавати повістки в одному з обласних центрів України допоможуть працівники мерії

Штат почнуть набирати з 1 квітня

У Сумах представники мерії будуть допомагати в мобілізації. Рішення було ухвалене у середу, 27 березня, під час чергової сесії міської ради.

Там було створено відділ мобілізації. Про це розповів під час брифінгу секретар міської ради Артем Кобзар.

За його словами, функцією новоствореного відділу буде оповіщення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації, передбачається проводити інформування разом з ТЦК.

Тобто, представники міської ради разом з представниками ТЦК зможуть роздавати повістки.

За даними місцевого видання "Данкор онлайн", ініціатором створення такого відділу був начальник Сумської обласної військової адміністрацій Володимир Атртюх

У складі відділу буде чотири особи. Штат почнуть набирати з 1 квітня.

До слова, голова комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що впровадження економічного бронювання від мобілізації може збільшити доходи державного бюджету України. Воно може приносити близько 200 млрд гривень на рік.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з реєстром "Оберіг", куди занесена інформація про 90% військовозобов’язаних, в Івано-Франківській області у розшуку близько 40 тисяч осіб за неявку до ТЦК.