Раздавать повестки в одном из областных центров Украины помогут работники мэрии

Штат начнут набирать с 1 апреля

В Сумах представители мэрии будут помогать в мобилизации. Решение было принято в среду, 27 марта, на очередной сессии городского совета.

Там был создан отдел мобилизации. Об этом рассказал на брифинге секретарь городского совета Артем Кобзарь.

По его словам, функцией вновь отдела будет оповещение лиц призывного возраста, подлежащих мобилизации, предполагается проводить информирование вместе с ТЦК.

То есть представители городского совета вместе с представителями ТЦК смогут раздавать повестки.

По данным местного издания "Данкор онлайн", инициатором создания такого отдела был начальник Сумской областной военной администрации Владимир Атртюх

В составе отдела будет четыре человека. Штат начнут набирать с 1 апреля.

К слову, глава комитета экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что внедрение экономического бронирования от мобилизации может увеличить доходы государственного бюджета Украины. Оно может приносить около 200 млрд. гривен в год.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно реестру "Оберіг", куда занесена информация о 90% военнообязанных, в Ивано-Франковской области в розыске около 40 тысяч человек за неявку в ТЦК.