Місто Буча впроваджує роздільне збирання побутових відходів

У Бучанській міській громаді запроваджено роздільне збирання відходів упаковки з використанням європейських принципів розширеної відповідальності виробника.

У Бучанській міській раді презентували нову систему управління побутовими відходами. Відтепер крім звичних баків, у які містяни викидають змішані побутові відходи, встановлено окремі контейнери для роздільного збирання відходів упаковки, які складають значну частку усіх відходів, що утворюються у місті. Роздільне збирання відходів упаковки є стандартною європейською практикою, яка дозволяє відправляти на рециклінг, цінні матеріали, з яких виготовляють упаковку. Це суттєво зменшує використання природних ресурсів планети, скорочує вуглецевий слід, дозволяє уникати забруднення навколишнього середовища і світового океану.

Організація роздільного збирання відходів упаковки стала можливою завдяки партнерству міста з Українською Пакувально-Екологічною Коаліцією (УКРПЕК), яка представляє інвесторів проєкту — відомих виробників упаковки та продукції в упаковці компаній-членів УКРПЕК (ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА", (ТОВ "Данон Дніпро", ПРАТ "Eлопак-Фастів", Карлсберг Україна, ТОВ "КЕНПАК УКРАЇНА", ІП "Кока-Колa Беверіджиз Україна Лтд.", ТОВ "Нестле Україна", ТОВ "Сандора" (PepsiCo Україна), ТОВ "Тетра Пак", ТОВ "Проктер Енд Гембл Україна").

Інвестиції значних коштів у роздільне збирання побутових відходів в місті Буча це ініціатива зазначених компаній і демонстрація ними соціально відповідальної поведінки, але не тільки. Цим кроком інвестори показують на практиці, що модель розширеної відповідальності виробника (РВВ), яка закладена в основу системи роздільного збирання відходів упаковки, ефективно працює. Впровадження в Україні розширеної відповідальності виробників щодо упаковки, в якій вони ввели в обіг свою продукцію, стане в майбутньому обов’язковою для України нормою – вона була передбачена Угодою Про асоціацію України з ЄС, вже закладена в Законі "Про управління відходами" і в проєкті Закону "Про упаковку та відходи упаковки", який знаходиться на розгляді Верховної Ради України.

УКРПЕК від імені інвесторів забезпечила необхідну кількість контейнерів для відходів упаковки, організувала вивіз, досортування та рециклінг збирання відходів упаковки. Таким чином громада зменшить витрати на збирання, вивіз і оброблення побутових відходів, адже їх стане значно менше у баках для змішаних відходів. Роздільно зібрані відходи упаковки будуть перероблятися на українських підприємствах, що потребують цієї вторсировини – наприклад склобій на Гостомельському склозаводі, макулатура на комбінаті в Обухові, відходи пластику та металу на інших підприємствах.

Як повідомив голова УКРПЕК Володимир Слабий, компанії – члени Коаліції свідомі того, що вони фінансуватимуть систему управління відходами упаковки, та прагнуть, щоб законодавство, яке регулює цю сферу, спиралося на європейське право і практику. "Компанії-інвестори вже зараз на добровільних засадах інвестують у систему роздільного збирання відходів упаковки у найбільш сміливих і сучасних територіальних громадах, щоб напрацювати досвід, щоб стати зразком для решти громад України у той момент, коли РВВ стане обов’язковою для них і для бізнесу. Для того, щоб система розширеної відповідальності запрацювала ефективно, потрібно лише одне – щоб нормативна база відповідала європейській. Наш досвід, набутий у співпраці з такими громадами як Бучанська та інші, робить і нас і органи місцевого самоврядування готовими до переходу на нові правила заради майбутнього без відходів", – запевнив Володимир Слабий.