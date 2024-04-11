Город Буча вводит раздельный сбор бытовых отходов

В Бучанской городской громаде введен раздельный сбор отходов упаковки с использованием европейских принципов расширенной ответственности производителя.

В Бучанском городском совете представили новую систему управления бытовыми отходами. Теперь кроме привычных баков, в которые горожане выбрасывают смешанные бытовые отходы, установлены отдельные контейнеры для раздельного сбора отходов упаковки, составляющие значительную долю всех отходов, образующихся в городе. Раздельная сборка отходов упаковки является стандартной европейской практикой, позволяющей отправлять на рециклинг ценные материалы, из которых изготавливают упаковку. Это существенно уменьшает использование природных ресурсов планеты, сокращает углеродный след, позволяет избегать загрязнения окружающей среды и океана.

Организация раздельного сбора отходов упаковки стала возможной благодаря партнерству города с Украинской Упаковочно-Экологической Коалицией (УКРПЭК), представляющей инвесторов проекта — известных производителей упаковки и продукции в упаковке компаний-членов УКРПЕК (ЧАО "АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА", ЧАО "Eлопак-Фастов", Карлсберг Украина, ООО "КЕНПАК УКРАИНА", ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лтд.", ООО "Нестле Украина", ООО "Сандора" (PepsiCo Украина), ООО "Тетра Пак", ООО "Проктер Энд Гэмбл Украина").

Инвестиции значительных средств в раздельный сбор бытовых отходов в городе Буча – это инициатива указанных компаний и демонстрация ими социально ответственного поведения, но не только. Этим шагом инвесторы показывают на практике, что модель расширенной ответственности производителя (РОП), заложенная в основу системы раздельного сбора отходов упаковки, эффективно работает. Внедрение в Украине расширенной ответственности производителей за упаковку, в которой они ввели в обращение свою продукцию, станет в будущем обязательной для Украины нормой – она была предусмотрена Соглашением Об ассоциации Украины с ЕС, уже заложена в Законе "Об управлении отходами" и в проекте Закон "Об упаковке и отходах упаковки", который находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.

УКРПЭК от имени инвесторов обеспечила необходимое количество контейнеров для отходов упаковки, организовала вывоз, досортировку и рециклинг сбора отходов упаковки. Таким образом, община уменьшит расходы на сбор, вывоз и обработку бытовых отходов, ведь их станет значительно меньше в баках для смешанных отходов. Отдельно собранные отходы упаковки будут перерабатываться на украинских предприятиях, нуждающихся в этом вторсырье – например стеклобой на Гостомельском стеклозаводе, макулатура на комбинате в Обухове, отходы пластика и металла на других предприятиях.

Как сообщил глава УКРПЭК Владимир Слабый, компании – члены Коалиции осознают, что они будут финансировать систему управления отходами упаковки, и стремятся, чтобы законодательство, регулирующее эту сферу, опиралось на европейское право и практику. "Компании-инвесторы уже сейчас на добровольной основе инвестируют в систему раздельного сбора отходов упаковки в наиболее смелых и современных территориальных громадах, чтобы наработать опыт, чтобы стать образцом для остальных громад Украины в тот момент, когда РОП станет обязательным для них и для бизнеса. Наш опыт, приобретенный в сотрудничестве с такими громадами, как Бучанская и другие, делает и нас и органы местного самоуправления готовыми к переходу на новые правила ради будущего без отходов", – заверил Владимир Слабый.