Нові тарифи на світ вдарять по кишеням українців вже влітку: скільки доведеться платити

Згідно з заявами влади, новий тариф може бути вищим за нинішній на 50%.

Наприкінці квітня українців попередили, що тарифи на електроенергію можуть злетіти до 3,5 грн/кВт-год (максимальний рівень – ред.). Однак зараз влада розглядає максимальний рівень – близько 4 грн/кВт-год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку. Імовірність підвищення тарифу підтверджено й у Міністерстві енергетики.

"Очевидно, що незначне підвищення тарифів відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийняте — тривають дискусії та розрахунки. Але, швидше за все, це відбудеться найближчим часом", — заявила в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук.

Наразі тариф для населення становить 2,64 грн/кВт-год. Згідно із заявами влади, новий тариф може бути вищим за нинішній на 50% — 3,96 грн/кВт-годину.

Інформацію підтвердив народний депутат Олексій Кучеренко. Він також повідомив, що, за його даними, новий тариф обговорюється в межах 3,5-4 грн/кВт-година.

Раніше Телеграф писав, що питання підвищення комунальних тарифів в Україні в 2024 році досі остаточно не вирішене. Однак про водопостачання та електроенергію вже є інформація. У травні вартість тарифів на воду не зросте, але до кінця року це, напевно, відбудеться.