Киянам приготуватись: на які послуги зростуть тарифи вже до кінця року

Електроенергія та водовідведення подорожчають вже до кінця року

Питання підвищення комунальних тарифів в Україні у 2024 році досі остаточно не вирішене, проте про водопостачання та електроенергію вже є інформація. У травні вартість тарифів на воду не зросте, але до кінця року це, напевно, відбудеться.

Крім цього уряд планує підвищити тарифи на електроенергію. Це буде зроблено з метою залучення додаткових коштів на підготовку до опалювального сезону.

Так, уже з 1 червня в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. До цього періоду за кожен кВт*год потрібно платити 2 гривні 64 копійки. Влітку ж ціна може сягнути близько 3-3,5 гривень. Про це заявив в ефірі "КИЇВ24" директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За його словами, тариф на світло в Україні має бути близько 6 грн/кВт, проте таке різке збільшення тарифу малоймовірне.

"Тому якщо і буде підвищення, то воно має бути послідовним. Зараз 2,64 грн/кВт. Мабуть, з червня місяця або з липня можна очікувати збільшення тарифу до 3,30-3,50 грн/кВт. Від такої міри подітися нема куди, оскільки ви знаєте у якому стані наша енергетична система", – зазначив Омельченко.

Наразі уряд продовжив діючий тариф до кінця травня. А влітку очікується, що ситуація в енергетиці буде в рази складнішою, оскільки через потепління споживання електроенергії зросте.

Тариф на електроенергію у Києві на даний момент становить 2 гривні 64 копійки за 1 кВт*год.

Тариф на електроенергію

Також до кінця року має зрости вартість водопостачання, адже перший етап підвищення мав відбутися ще у квітні, проте відповідного рішення так і не було прийнято владою.

Про це пише "24 Канал", посилаючись на слова експерта у сфері ЖКГ Олега Попенка. Він зазначив, що проект рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, проте не ухвалено.

"На сьогоднішній день заплановано підняття тарифів на воду, але поки що рішення ще не ухвалили. Чомусь держава вважає, що піднімати тарифи водоканалів не є насущним. У травні підвищення не буде", — говорить експерт.

Таким чином, вартість води до кінця травня не зростатиме, але до кінця поточного року це точно відбудеться.

На даний момент у Києві діють наступні тарифи на воду — тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення встановлено на рівні 30,384 грн із ПДВ за 1 м³.

Розподілено його так: централізоване водопостачання – 16,164 грн за 1 м³ з ПДВ, централізоване водовідведення – 14, 220 за 1 м³ з ПДВ.

Тарифи на воду у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві обмежуватимуть споживання електроенергії та введуть графіки відключення світла. Для побутових споживачів обмеження не використовуються. Проте мешканці столиці закликають економно використовувати електроенергію.