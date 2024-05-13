Зростання неминуче: коли запровадять новий тариф на світло для українців

Відповідні документи вже підготували у Міненерго

В Україні прогнозується зростання тарифу на електроенергію. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, нової вартості варто очікувати вже з 1 червня.

Про це Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 травня. Він зауважив, що Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало відповідний пакет документів.

"Точні цифри поки не затверджені, але орієнтовно йдеться про 3,5 — 4 грн/кВтгод. Втім, якщо ви встановите собі двозонний лічильник електроенергії, то друга зона це нічний тариф і ви будете сплачувати 50% від нового тарифу", — наголосив Попенко.

За його словами, у більшості європейських країн домогосподарства мають встановлені трьохзонні лічильники, що дає гарні результати.

"Це стала практика. Такий механізм покриває денне, нічне споживання і часи пікового навантаження. Людина розуміє, що, наприклад з 7 до 23 години вечора можна платити на 50% менше, ніж звичайний тариф. І вона вже сама себе обмежує. Це призводить до зміни мислення споживання", — додав Попенко.

Він також зауважив, що пакет документів щодо підвищення тарифів на світло у Міненерго підготували ще на початку березня, коли значних руйнувань енергосистеми ще не було. Тому привʼязання підняття цін до наслідків атак росіян, за словами Попенка, не зовсім відповідає фактам.

Раніше "Телеграф" писав, що українські постачальники газу оприлюднили тарифи, які діятимуть до кінця квітня 2025 року. За цей період вартість блакитного палива не зростатиме. Це стосується також компанії "Нафтогаз", послугами якої користуються приблизно 98% населення.