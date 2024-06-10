"Убереже від ТЦК": відомий столичний ресторан потрапив у скандал через невдалий маркетинг (фото)

В умовах війни так жартувати не варто

Відомий столичний заклад "Такахулі Васильківська" потрапив у скандал через рекламу на банері. Поряд з назвою страви "Чебуреки з бараниною, томатами та перцем" була дивна приписка: "Убереже від ТЦК".

На це звернув увагу публіцист, громадський і державний діяч, співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов. Він написав про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook та прикріпив фото.

"Такахулі та Такахулі Васильківська, чи не плануєте ви ребрендинг на "Вротнабрали. З пікантним присмаком"? Бо, здається, скоро буде актуально", ― написав Трегубов.

Трегубов виклав фото з невдалою рекламою

Відома копірайтерка Еліна Слободянюк теж прокоментувала цю рекламу. Вона зазначила, що так використовувати ситуативки не варто.

"Коли я закликаю в царині маркетингу використовувати ситуативку, я маю на увазі робити це з розумом. А не так, не так…

Такахулі ви оце творите?!!!", — написала Слободянюк.

Українці в коментарях теж обурились через цей "креатив". Дехто з користувачів звернув увагу не лише на маркетинг ресторану, а й на його цінову політику та обов’язкові чайові. Ось що писали користувачі:

"Я почекаю вибухів коментів від "царапинок" про "а*уєнний маркетинг";

"Гумор паралельного мультивсесвіту";

"Боже, які кон*ені креативщики";

"скока б*ять? Тобто круасан класової нерівності знайшов собі гідного супротивника";

"І чи не єдиний заклад в Києві, який рахує чайові в рахунок обов‘язковими, хоча обслуговування на 3-".

Для довідки: "Такахулі" ― ресторани грузинської кухні у столиці. Позиціонують себе як грузинське необістро. У меню є страви не лише грузинської кухні. Наприклад, там можна замовити український борщ. На сайті вказано, що за обслуговування у рахунок включають 10% від суми.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у TikTok. Власниця онлайн-магазину звинуватила відому блогерку у зриві дедлайнів та неякісних послугах, за які вона заплатила 2 тисячі доларів.