Забрали непридатного? У ТЦК відреагували на нібито незаконне затримання на Тернопільщині

Чоловік, зі слів його доньки, не виходить на звʼязок

Медіапростором шириться інформація про нібито протиправне утримання у Гусятинському ТЦК непридатного до служби Валерія Талабана. На сполох почала бити донька Валерія — Ліка.

Про це пише TeNews. Проте у ТЦК вже відреагували та спростували цю інформацію.

За даними видання, яке посилається на слова дівчини, чоловік має косоокість, ледь пересувається через численні травми хребта та ребер, переніс інсульт, а також має алкогольну залежність.

Журналісти зазначаються, що у ТЦК на будь-які звернення повідомили, що чоловіка в них уже немає – його повезли на полігон. Родина Талабана вже нібито звернулась зі скаргами в усі відповідні органи.

Що відомо про затримання зі слів доньки

Ліка Талабан зауважує, що її батько 8 червня був затриманий працівниками ТЦК на Тернопільщині. Вона наголошує, що він навіть, на перший погляд, не виглядає як здорова людина, яка буде корисною на фроті.

"За словами людей, які всіма можливими способами передають нам інформацію про тата (адже телефону у нього при собі не було, а повезли його чомусь у Гусятинський ТЦК, а потім у Чортківський РТЦК), було прийнято рішення відправити його на ВЛК у Тернопіль. Там лікарі практично одразу заявили, щоб забирали його звідти і не витрачали їх час, визнали його непридатним (що вже не вперше, але про це розповім згодом) І, знаєте, що? Його буквально привезли назад… до ТЦК!!! І утримують його там. Де вже магічним чином всі довідки "підписалися", тож тата чудесним чином "вилікували" і визнали цілком придатним", — каже дівчина.

Валерій та Ліка Талабани

Вона додала, що у її батька дійсно патріотична позиція, адже з початку повномасштабного вторгнення він двічі йшов до ТЦК, бо хотів воювати. Але йому відмовляли, адже, як каже Ліка, "толку з алкоголіка на фронті нема". Цієї зими, наголошує донька чоловіка, він пережив інсульт.

"Два місяці тому він сам натрапив на ТЦК неподалік дому і сам же погодився на перевірку, він ніколи не ховався і не тікав. Там його знову визнали непридатним і відпустили додому. Що б він там не казав і яке б в нього не було бажання, але забирати його отаким на війну це дурниця", — додає дівчина.

Вона каже, що не розуміє, яку користь її батько нестиме на фронті та цілком усвідомлює важливість мобілізації.

"Я не соромлюся писати про залежність тата, так склалося життя. Я розумію важливість мобілізації та необхідність заміни військових. Але я проти віддавати рідну людину на забій, яка реально не придатна. Яку користь він принесе там? Який б він не був, але він все ж мій батько, якого я все одно люблю. Він жива людина.

Чому він просився раніше воювати? Бо він патріот і реально хотів боронити країну, та і зрештою в нього азартний характер і він живе за принципом "будь що буде". Втім вся наша родина категорично проти, бо це буде справжнє самогубство для нього, він не проживе й більше тижня там. І я категорично проти, бо війна має бути стратегічно грамотна, зі збереженням життів і ресурсів, а не посилати на забій хворих, залежних, калік", — додає дівчина, зазначає, що звʼязку з батьком немає понад добу.

Реакція ТЦК

У Тернопільському обласному ТЦК та СП відреагували на цю подію та зазначили, що чоловік добровільно пройшов ТЦК та був визнаний придатним. А також просить не брати до уваги позицію його доньки. До уваги громадськості та представників ЗМІ!

"У мережі інтернет поширюється інформація, щодо примусової мобілізації гр.Талабана Валерія Анатолійовича. З цього приводу повідомляємо, що гр. Талабан В.А. був призваний на службу в ЗСУ за мобілізацією згідно чинного законодавства, в добровільному порядку пройшов ВЛК, скарг та претензій не має, про що підтвердив особисто і письмово під час перевірки представниками Військової служби правопорядку.

Талабан В.А. має свідому активну громадську позицію, патріотично налаштований щодо участі чоловіків у протистоянні російській агресії та службі в ЗСУ і самостійно та добровільно зробив свій вибір.

Ми допускаємо розбіжності в поглядах на службу в ЗСУ у Талабана В.А. та його доньки, скаргу якої він просив не розглядати так, як вона безпідставна та не відповідає реальній ситуації", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіки з алкогольною залежністю раніше мали статус "обмежено придатний", але після його скасування можуть стати придатними до служби. Проте це не стосується людей зі стійкими психічними розладами через вживання психоактивних речовин, зокрема алкогольних напоїв.