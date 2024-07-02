Три черги: як діятимуть графіки відключень світла в Одесі 2 липня

Причина обмежень полягає в тому, що споживання продовжує зростати разом із спекою

В Одесі та на Одещині у вівторок, 2 липня, діятимуть стабілізаційні відключення. Таким чином, протягом усієї доби світло відключатимуть почергово, згідно з графіками.

Про це повідомили на сайті "ДТЕК Одеські електромережі". Наголошується, що відповідне розпорядження щодо відключень у цей день було отримано від НЕК "Укренерго".

Тим часом в "Укренерго" зазначили, що 2 липня будуть застосовуватись три черги відключень електроенергії.

"Сьогодні, 2 липня, обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень до 10.00 та з 13.00 до кінця доби. З 10:00 до 13:00 обсяг обмежень буде зменшено до 2 черг графіків погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Причина обмежень полягає в тому, що споживання продовжує зростати разом із спекою. Вдень в Україні очікується у середньому +32С. Громадян просять економити електроенергію та не включати потужні електроприлади одночасно.

Ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК. Необхідно вказати свій населений пункт та адресу. Зазначимо, що дізнатись більш детальну інформацію можна тут:

чат-бот в Telegram;

чат-бот у Viber;

повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайт ДТЕК.

Усього у діючих графіків є три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів про критичну ситуацію з електроенергією в Україні.