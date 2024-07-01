В одній із областей України відключатимуть світло по-новому: як змінили графіки

Всього діє шість черг

По всій території України діють стабілізаційні відключення електроенергії, це ж стосується Запоріжжя і області. Де з 1 липня змінились графіки для побутових користувачів.

"Телеграф" розповість про нововведення та що впливає тривалість відключень.

Зауважимо, що графіки відключень у Запоріжжі різні кожної доби, адже вони створюються за рекомендаціями Укренерго. Загалом в області діє 3 групи відключень.

У Запоріжжяобленерго зазначають, що ці групи застосовуються у певній послідовності, спираючись на стан енергетики. Тобто, за потреби можуть бути відімкнені одразу усі споживачі, окрім критичних інфраструктур.

У Запоріжжі діє 3 групи відключень та 6 черг, а стани електрики позначаються наступними кольорами:

білий — електроенергія розподіляється,

темно-сірий — електроенергія відсутня,

блакитний — електроенергія може бути відсутня через відключення двох черг одночасно,

світло-сірий — електроенергія може бути відсутня через відключення трьох черг одночасно.

Опубліковані графіки відключень орієнтовні і застосовуються за відсутності екстрених ситуацій чи надмірного дефіциту. Перевірити перелік адрес у черзі можна за посиланням.

Нагадаємо, у Дніпрі також оновили графіки відключення світла на 1 липня. Загалом у місті діє 6 черг.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям наполегливо радять готуватись до важкої зими.