Відключення світла в Україні 1 липня: в "Укренерго" назвали найважчі години

Залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи

У понеділок, 1 липня, в Україні обмеження подачі електроенергії буде застосовуватися протягом усієї доби. Однак найбільший обсяг відключень планується на період з 16:00 до 24:00.

"Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16:00 до 24:00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", — повідомили в "Укренерго".

Енергетики наголосили, що головна причина необхідності застосування відключень — наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів Росії по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, проте масштаби пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Через це "Укренерго" обмежує споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Протягом доби 1 липня планується аварійне постачання електроенергії в Україну з сусідніх європейських країн. Її буде використано для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання. Електроенергію імпортуватимуть з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 139 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт.

Як повідомляв "Телеграф", колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш попередив, що прийдешня зима може бути найскладнішою за всю історію війни. Він закликав українців робити все, щоб мінімізувати залежність від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води.