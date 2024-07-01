Декому пощастить: у Дніпрі оновили графіки відключення світла на 1 липня

Всього в місті 6 черг

Упродовж сьогоднішнього дня, 30 липня, у Дніпрі продовжать застосовувати графіки відключень світла. Загалом у місті діє 6 черг.

Про це повідомили у ЦЕК. В "Укренерго". За даними енергетиків, 1 липня відключення в обласному центрі проводитимуться з 00:00 до 24:00. Діятимуть наступні черги:

з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг;

з 04:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення III та IV черг;

з 08:00 до 12:00 будуть застосовуватись відключення V та VI черг;

з 12:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг;

з 16:00 до 20:00 будуть застосовуватись відключення III та IV черг;

з 20:00 до 24:00 будуть застосовуватись відключення V та VI черг

Важливо відзначити, що пізніше з’явилася інформація про відміну графіка погодинних відключень 5 черги до 16:00.

Також "Телеграф" розповідав про те, як на порталі YASNO дізнатися про свій графік відключень світла. Докладно розповіли, як це зробити — є два варіанти.