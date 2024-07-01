Декому пощастить: у Дніпрі оновили графіки відключення світла на 1 липня
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Всього в місті 6 черг
Упродовж сьогоднішнього дня, 30 липня, у Дніпрі продовжать застосовувати графіки відключень світла. Загалом у місті діє 6 черг.
Про це повідомили у ЦЕК. В "Укренерго". За даними енергетиків, 1 липня відключення в обласному центрі проводитимуться з 00:00 до 24:00. Діятимуть наступні черги:
- з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг;
- з 04:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення III та IV черг;
- з 08:00 до 12:00 будуть застосовуватись відключення V та VI черг;
- з 12:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг;
- з 16:00 до 20:00 будуть застосовуватись відключення III та IV черг;
- з 20:00 до 24:00 будуть застосовуватись відключення V та VI черг
Важливо відзначити, що пізніше з’явилася інформація про відміну графіка погодинних відключень 5 черги до 16:00.
Також "Телеграф" розповідав про те, як на порталі YASNO дізнатися про свій графік відключень світла. Докладно розповіли, як це зробити — є два варіанти.