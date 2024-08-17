Керував звірствами на Майдані: командира "Беркута" відпустили під смішну заставу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фігурант має чинний російський паспорт та позбавлений громадянства України
Командира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані, відпустили на волю під заставу в 1 млн грн. Гроші вніс якийсь "красулін з окупованого Донецька".
Як зазначає дружина політичного і громадського діяча, правозахисника, політв'язня радянських часів Степана Хмари Роксолана Хмара, Службі безпеки України (СБУ) вже давно час зайнятися цими донецькими та їхніми темними мільйонами.
У п'ятницю, 16 серпня, Печерський суд знову відпустив потенційного злочинця. Так, суддя Кристина Константінова випустила під заставу командира львівського "Беркута", який керував звірствами на Майдані 18 лютого, Ростислава Пацеляка.
За словами Хмари, вище вказана суддя вимушена була взяти його під варту, адже нещодавно Державне бюро розслідування (ДБР) предʼявило Пацеляку свіже обвинувачення, в якому фігурують 12 вбивств і 8 вогневих поранень. Проте Кристина Константінова також призначила і заставу в 1 млн грн.
Генеральний прокурор України Олександр Супрун та активіст Володимир Іванов довели, що командир львівського "Беркута" Пацеляк брав безпосередню участь у цих вбивствах. Також він має чинний російський паспорт, за що позбавлений громадянства України.
Пані Хмара наголосила, що з 2014 року Пацеляка не обмежили в пересуваннях, попри розпочате розслідування та суди. З того часу він десятки разів їздив в Росію і має дружні стосунки з офіцерами з Улан-Уде.
"Адекватно пояснити причини своїх поїздок до ворожої держави не може. А також, нещодавно виявлено, що йому нараховується пенсія в РФ. Навіщо?! І за які заслуги, питання, мабуть, риторичні", — йдеться у повідомлені.
Дружина Степани Хмари додає, що Пацеляк російський резидент, який не отримав справедливого суду в Україні.
"У нашій державі, на жаль, немає справедливих судів, і правоохоронної системи. Тут діє закон диких джунглів. Але, є організація "Нескорений Майдан", члени якої, вже довгих 10 років ходять на ці суди, і є наші неймовірні, нескорені активісти, віддані Україні. І вони не здадуться", — каже Роксолана Хмара.
Раніше "Телеграф" розповідав, що ексголова Верховного суду продовжує отримувати мільйони від держави, хоча відсторонений.