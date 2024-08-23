Григорій Козловський отримав відзнаку "Золотий лев" за підтримку ЗСУ

Засновник футбольного клубу "Рух", відомий львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський був удостоєний відзнаки "Золотий лев" від командира 24-ї окремої механізованої бригади Івана Голішевського. Цю нагороду Григорій Козловський отримав за значну допомогу українським Збройним Силам через благодійний проєкт "Пташки Перемоги".

Нагороду Григорію Петровичу Козловському передали співзасновники "Пташок Перемоги" Ігор Дулин та Олександр Тіщенко. Як зазначив Ігор Дулин, Григорій Козловський забезпечує проект не лише фінансово, але й організаційно, що дозволяє успішно проводити благодійні аукціони. На сьогодні вже проведено 43 аукціони, на яких реалізовано понад тисячу лотів.

"Григорій Козловський передав на ініціативу "Пташки Перемоги" 4 мільйони гривень, що є значним внеском у нашу справу. Завдяки таким благодійникам, як він, ми щомісяця передаємо на фронт 1000 безпілотних літальних апаратів", — розповів Олександр Тіщенко.

У відповідь на отриману відзнаку Григорій Петрович Козловський подякував за високу оцінку його внеску і закликав громадськість підтримати благодійний аукціон, який відбудеться 22 серпня. Того ж дня буде передано 10-тисячний дрон українським військовим.

"Ці нагороди, хоч і символічні, дуже важливі для нас. Вони нагадують про те, що підтримка наших захисників є надзвичайно цінною. Ми будемо й надалі докладати всіх зусиль для наближення перемоги. Я закликаю всіх долучитися до благодійного аукціону 22 серпня і підтримати нашу ініціативу", — підкреслив Григорій Козловський.

Раніше Григорій Козловський та ФК "Рух" долучились до збору на FPV-дрони для прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го прикордонного загону. Комендатура швидкого реагування "Шквал" виконує бойові завдання на Сході країни, обороняючи її від російських окупантів.

Григорій Козловський та ФК "Рух" відіграють активну роль у підтримці української армії. У листопаді вони організували благодійний футбольний матч за участю зірок під гаслом "Віримо в ЗСУ". Кошти, зібрані під час цього матчу, дозволили придбати термобілизну для військових. Ця допомога була надана бійцям 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, а також підрозділам, що діють у Бахмуті.