Не встигнете озирнутися — акція закінчиться: вафлі Roshen в "АТБ" віддають зі знижкою 33%

У пропозиції – два види глазурованих вафель по 34 грами

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У супермаркетах "АТБ" покупці можуть знайти чимало солодощів за зниженими цінами. Такі пропозиції дають змогу придбати улюблені ласощі дешевше та спробувати різні смаки без значних витрат.

Згідно з інформацією в каталозі "АТБ", цього разу акція поширюється на два різновиди вафель Roshen Roshetto. Обидва продають зі знижкою 33%, яка діятиме до 17 листопада включно.

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Вафлі Roshetto milk і Roshetto dark тепер коштують по 9,90 грн за штуку замість 14,80 грн. Таким чином, на кожній упаковці покупець заощаджує 4,90 грн. Обидва варіанти мають однакову вагу — 34 грами, але відрізняються смаком та видом глазурі.

На кожній вафлі Roshetto покупці заощаджують 4,90 грн

Якщо придбати по одній вафлі кожного виду, покупка обійдеться у 19,80 грн замість 29,60 грн. Отже, на двох упаковках можна заощадити 9,80 грн, а загальна вага солодощів становитиме 68 грамів. Акційна пропозиція діє до 17 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав про акційні пропозиції на популярні цукерки "Київ Вечірній" від Roshen. Напередодні новорічних свят знижки на ці солодощі можуть сягати 200 грн.