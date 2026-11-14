Залишає плями, які нічим не відмити: у популярному продукті знайшли підступ
- Автор
-
- Дата публікації
-
Власник протер пролиту горілку на лакованій поверхні
Чоловік поскаржився, що після використання серветок "Кохавинка" на його раритетному тіковому столі залишилася фарба з них. За його словами, він промокнув серветками пролитий алкоголь і залишив на поверхні, а під дією спирту барвник перейшов на лак.
Про цей випадок розповів у Threads користувач @artemiogalushka. Стіл із Данії йому колись привезла та подарувала бабуся, тож для власника це важлива річ.
"Не усвідомлюючи до кінця небезпеки, я просто промокаю пляму серветками торгової марки "Кохавинка" і залишаю", – розповів чоловік.
Чоловік додав, що фарба миттєво в'їлася в лак. Він не зміг відмити її ані водою, ані мильним розчином. Не допомогло й протирання легким спиртовим розчином.
Хто виробляє "Кохавинку"
У дописі автор назвав торгову марку "Кохавинка" й позначив її акаунт. Він показав й фото серветок, які зіпсували його стіл — це "Рушники паперові", блакитні складені аркуші.
Виробник - "Кохавинська паперова фабрика" у Гніздичеві Стрийського району Львівської області. На пакуванні вказано, що це одношарові рушники V-Fold: 200 штук розміром 230 × 250 мм, виготовлені з вторинної сировини.
Раніше "Телеграф" розповідав, що паперові серветки відходять у минуле. Яка шведська альтернатива набирає популярності.