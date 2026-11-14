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Залишає плями, які нічим не відмити: у популярному продукті знайшли підступ

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Чоловік дуже засмутився через зіпсовану річ
Чоловік дуже засмутився через зіпсовану річ. Фото Колаж ("Телеграф")

Власник протер пролиту горілку на лакованій поверхні

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Чоловік поскаржився, що після використання серветок "Кохавинка" на його раритетному тіковому столі залишилася фарба з них. За його словами, він промокнув серветками пролитий алкоголь і залишив на поверхні, а під дією спирту барвник перейшов на лак.

Зеленуватий відбиток із фрагментами візерунка на коричневій лакованій стільниці
Власник пов’язує появу кольорового сліду з папером, залишеним на столі

Про цей випадок розповів у Threads користувач @artemiogalushka. Стіл із Данії йому колись привезла та подарувала бабуся, тож для власника це важлива річ.

"Не усвідомлюючи до кінця небезпеки, я просто промокаю пляму серветками торгової марки "Кохавинка" і залишаю", – розповів чоловік.

Вертикальний ракурс лакованої дерев’яної поверхні з блідим зеленуватим відбитком
Стіл, про який розповів користувач, був подарунком бабусі Джерело: Фото: Threads / @artemiogalushka

Чоловік додав, що фарба миттєво в'їлася в лак. Він не зміг відмити її ані водою, ані мильним розчином. Не допомогло й протирання легким спиртовим розчином.

Хто виробляє "Кохавинку"

У дописі автор назвав торгову марку "Кохавинка" й позначив її акаунт. Він показав й фото серветок, які зіпсували його стіл — це "Рушники паперові", блакитні складені аркуші.

Виробник - "Кохавинська паперова фабрика" у Гніздичеві Стрийського району Львівської області. На пакуванні вказано, що це одношарові рушники V-Fold: 200 штук розміром 230 × 250 мм, виготовлені з вторинної сировини.

Відкрите паковання рушників "Кохавинка" з блакитними аркушами та маркуванням виробника
На пакованні "Кохавинки" зазначено виробника та характеристики рушників

Раніше "Телеграф" розповідав, що паперові серветки відходять у минуле. Яка шведська альтернатива набирає популярності.

Теги:
#Побут #Стіл #Серветки