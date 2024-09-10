Побиття військового у Смілі: прокуратура взялася за зловмисника

Зловмисник може отримати великий термін

Після того, як побиття колишнього військового у Смілі (Черкаська область) викликало великий резонанс в Україні, ситуація зрушила з мертвої точки. Підозрюваного оголосили у розшук.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у телеграм-каналі. Зазначається, що чоловіку, який завдав ударів, повідомлено про підозру. Проте затримати його не вдалося, бо він ховається від слідства.

"При процесуальному керівництві Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та позбавлення волі на строк до 4 років відповідно.

Прокуратура має намір домагатися для підозрюваного обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас пресслужба МВС повідомляє, що керівника відділу № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків.

"Під час допиту свідків у рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі, слідчі встановили, що зловмисник вимагав від ветерана гроші за номерні знаки транспортного засобу, які він зняв з автомобіля", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, побиття військового посеред вулиці змогли зняти місцеві жителі та оприлюднити кадри у мережі. Саме тому витівку зловмисника не залишили поза увагою. До цього правоохоронці повідомляли, що потерпілий не мав претензій і заяви він не писав.

Зловмисника швидко ідентифікували. У ЗМІ кажуть, що йдеться про Вадима Долотенка, якого називають "місцевим авторитетом" або "наркобароном". 2020 року його судили за грабіж.