Избиение военного в Смеле: прокуратура взялась за злоумышленника

Злоумышленник может получить крупный срок

После того как избиение бывшего военного в Смеле (Черкасская область) вызвало большой резонанс в Украине, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Подозреваемого объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в telegram-канале. Отмечается, что мужчине, который наносил удары, сообщено о подозрении. Однако задержать его не удалось, поскольку он скрывается от следствия.

"При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, избившему военнослужащего. Ему инкриминированы вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет и лишения свободы на срок до 4 лет соответственно.

Прокуратура намерена добиваться для подозреваемого избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время пресс-служба МВД сообщает, что руководителя отдела № 2 Черкасского районного управления полиции отстранено от исполнения обязанностей.

"В ходе допроса свидетелей в рамках расследования уголовного производства по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле, следователи установили, что злоумышленник требовал от ветерана деньги за номерные знаки транспортного средства, которые он снял с автомобиля", — говорится в сообщении.

Ситуацию также рассмотрят на заседании парламентской ВСК по защите прав военнослужащих, о чем сообщила нардеп Юлия Яцик.

Как сообщалось ранее, избиение военного посреди улицы смогли снять местные жители и обнародовать кадры в сети. Именно поэтому выходку злоумышленника не оставили без внимания. До этого правоохранители сообщали, что у потерпевшего не было претензий и заявление он не писал.

Злоумышленника быстро идентифицировали. В СМИ говорят, что речь идет о Вадиме Долотенко, которого называют "местным авторитетом" или "наркобароном". В 2020 году его судили за грабеж.