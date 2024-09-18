Депутат побив військового на Дніпропетровщині: поліція вже відреагувала (відео)

Поліція відреагувала лише через місяць

Після гучного скандалу зі побиттям військовослужбовця у Смілі, в мережу спливла інформація про аналогічний інцидент. Він відбувся у серпні 2024 року у Першотравенську (Дніпропетровська область).

Відповідним відеозаписом поділився telegram-канал ХДніпро. Там зазначили, що один із нападників досі є місцевим депутатом.

Після цього інформацію підтвердили в обласній поліції. Там повідомили, що особи всіх нападників вже було встановлено, а за фактом нападу відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 4 років або її обмеження терміном до 5 років.

"Подія сталася 14 серпня біля супермаркету по вулиці Незалежності у м. Першотравенську. Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради", — сказано в повідомленні.

Усі обставини події встановлюються.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня 2024 року у Дніпрі чоловік накинувся на військового та як мінімум ще одного перехожого. Інцидент стався посеред дня на центральному залізничному вокзалі.