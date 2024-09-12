Вдарив пляшкою по голові співробітника ТЦК: у військкоматі Мукачева пояснили побиття чоловіка

Постраждалого доправили у лікарню

Відео з побиттям співробітниками ТЦК чоловіка у Мукачеві миттєво розлетілося мережею, викликавши бурхливе обговорення. Проте згодом з'ясувалося, що затриманий перший напав на військового, вдаривши його пляшкою по голові. У Закарпатському ОТЦК та СП розповіли, що насправді сталося біля військкомату.

За інформацією пресслужби Закарпатського ОТЦК та СП, інцидент стався 12 вересня близько 15:30 біля Мукачівського РТЦК та СП. Агресивно налаштований чоловік підійшов до вхідних дверей центру і постукав. Коли військовослужбовець відчинив двері, відвідувач несподівано вдарив його скляною пляшкою по голові і спробував втекти.

Група військових зі складу добового наряду миттєво відреагувала на напад. Вони застосували силу для затримання кривдника, щоб той не втік до приїзду поліції. Саме цей момент, за словами представників місцевого ТЦК, і потрапив на відео, яке швидко розлетілося мережею.

Скриншот з відео

Пресслужба наголосила, що дії військових були адекватними та необхідними через агресивну поведінку нападника. Затриманого передали патрульній поліції, а постраждалого військовослужбовця доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Розпочато службове розслідування по факту нападу на військовослужбовця. Громадян закликають утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про побиття військового у Смілі. У справі з’явився новий поворот.