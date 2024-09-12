Побиття військового у Смілі: у справі з’явився новий поворот

Один із підозрюваних одразу за декільком фактом отримав додаткову підозру

У справі щодо побиття колишнього військового у Смілі Черкаської області ще двом підозрюваним обрали запобіжний захід. Тим часом головному підозрюваному вручили нову підозру.

Про це у четвер, 12 вересня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Зазначається, що двоє фігурантів справи будуть під домашнім арештом.

"За клопотаннями прокурора Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ще двом особам, підозрюваним у хуліганських діях щодо військовослужбовця, обрано запобіжні заходи — цілодобовий домашній арешт", — йдеться в повідомленні.

Також головному підозрюваному було вручено нову підозру – у здирництві, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

У пресслужбі нагадали, що раніше було затримано 28-річного чоловіка, який підозрюється у побитті військовослужбовця та вимаганні у нього коштів. Від органів слідства він ховався в одному з готелів на території Черкаської області.

Пізніше повідомили про підозру у хуліганстві ще двом співучасникам злочину (ч. 2 ст. 296 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними ЗМІ, у справі про побиття військовослужбовця головним підозрюваним називають Вадима Долотенка. Його ще називають "місцевим авторитетом" або "наркобароном". 2020 року його судили за грабіж.