Росіяни готували силове захоплення влади в Одесі: втрутилась СБУ

Зрадником виявився мешканець Криму

Служба безпеки України викрила та знешкодила оперативно-бойову групу російської військової розвідки в Одесі. Ворожий осередок готував силове захоплення влади в місті.

Військова контррозвідка СБУ затримала керівника групи та його найближчого спільника. Під час операції вилучено значний склад зброї та спорядження. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підготовка до захоплення влади розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Зловмисники планували штурмувати адміністративні будівлі та атакувати українські Сили оборони з тилу. Після невдач на фронті група перейшла в режим очікування. Влітку 2024 року вона отримала нові таємні завдання.

Очолював групу 49-річний мешканець окупованого Криму. Після анексії півострова він переїхав до Одеси, де створив кілька фіктивних громадських організацій. Під виглядом діяльності з військової історії, екології та юриспруденції формувалися підпільні загони снайперів, розвідки, зв'язку та штурмова група.

До складу ворожого осередку завербували понад 20 осіб з військовим досвідом або спеціальними навичками. Їм обіцяли "посади" в окупаційній адміністрації у разі захоплення Одеси. Група діяла за принципами військової ієрархії.

Під час обшуків вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше тактичне спорядження. Знайдено також інструкції з підривної діяльності, холодну зброю з логотипами російських спецслужб та комп'ютерну техніку з доказами злочинів.

Затриманим повідомлено про підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, та створенні незаконних збройних формувань. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство щодо інших учасників групи триває.

Раніше "Телеграф" також писав, що СБУ накрила агентурну групу РФ, яка діяла у шести областях. Зрадників знайшли навіть у міських радах.