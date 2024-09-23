Мама з Дніпра поскаржилася на великі збори в дитсадку та цькування: деталі інциденту

Жінка попросила поради

Жителька Дніпра поскаржилася на дуже велику кількість зборів у садочку, який відвідує її дитина. Йдеться про садочок № 244.

"Садки у Дніпрі працюють пів дня, всього 4 години. Але нам видають великі списки по миючим, по канцтоварах, також за рахунок батьків робиться все — фарбування майданчика, на якому гуляють, при тому батьки не тільки повинні великі суми здавати, та ще прийти та самі покрасити. Ми здавали на чистку килима. Тепер дітей перевели у старшу групу і ми повинні за свої кошти купити новий бойлер та відремонтувати унітаз. Адміністрація садочка поблажливо сказала, що вони нададуть пів суми від ціни на новий бойлер. Збір тільки у вересні вже перевалив за 1000 грн", — написала жінка у Facebook-групі "Батьки SOS".

Вона надала список сум, яки вимагали з однієї людини, не рахуючи грошей, що треба здати на ремонт бойлера та унітазу:

за миючи 200 грн

за канцтовари 120

фонд садочка за 4 місяці — 200

перекуси для дитини 150 грн (не дають носити своє)

зошити для навчання 300

За словами жінки, вона відмовилася здавати гроші на фонд садочка без звітів. В неї виник конфлікт з представницею батьківського комітету групи, яку відвідує її дитина.

"З цього почались натягнуті стосунки з цією мамою. Тут влітку збори на чистку килима, а потім нас переводять до другої групи і кому ми чистили, не зрозуміло. У вересні почали збори знову на хімію та канцтовари. При цьому не зрозуміло куди стільки миючих уходить на садочок, де діти не сплять та не їдять. Здала на все, а тут нам кажуть що ще треба купити бойлер та відремонтувати унітаз. Я вже не витримала, та написала, що це повинен робити садочок за свій рахунок, ми і так багато чого робимо", — пише жителька Дніпра.

Вона додала, що за словами завідувачки закладу, вихователі не захотіли працювати у запропонованих нею групах з ремонтом, а забажали залишитися там, де працювали раніше, а видатки на ремонт техніки вирішили покласти на батьків. Але ситуацію це лише напружило.

"Директор сказала, що тоді вона приймає рішення, що ми будемо в другому приміщенні, де все ціле. Вихователям були незадоволені, вони переглянулись з мамою батьківського комітету, і вона зразу стала всіх колотити, що яка я погана, що ми не повинні бігати по групах та ремонтувати те що нам досталось. Частина батьків теж почали мене лаяти, а друга частина побачила і промовчали. Підняли голосування, де вирішили залишитися у проблемному приміщенні. Я зрозуміла, що не можу нічого зробити, але сказала що на цей ремонт здавати не буду. Ті батьки, які наполягають на цьому приміщенні, хай самі здають та ремонтують", — розповідає жінка.

За їх словами, частина батьків почали на неї кричати. Проте її не підтримали навіть ті батьки, які в особистих розмовах також висловлювали незадоволення такими великими зборами. Директорка наполягає, щоб група переводилася до вже відремонтованого приміщення, але більша частина батьків цього не хоче. Триває протистояння. За словами жінки, хоча директорка заборонила вимагати з неї гроші, тепер вона стала вигнанцем і "всі тикають пальцем", що, за її словами, підтримують вихователі.

"Поки на моїй дитині це цькування не відобразилось. Як я можу відстояти свої права, та призвати до відповідальності тих, хто цю ситуацію допустив та представницю батьківського комітету, яка більше всього мене булить?", — звернулася за допомогою мама.

Деякі порадили їй, зважаючи на те, що дитина не страждає від цього конфлікту, не звертати на нього увагу та стояти на своєму. Проте є й поради, як захистити свої права в такій ситуації.

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