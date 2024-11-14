На Закарпатті чорні лісоруби помстилися правоохоронцям просто під відділком поліції

А лісоруби виявились зовсім не простими

Інциденти з підпалами службових авто продовжуються в Україні. Цього разу постраждали правоохоронці з Рахівського району Закарпатської області. Раніше на замовлення Кремля за грошову винагороду спалювали автівки військових, ТЦК тощо.

Та, на відміну від попередніх випадків, цього разу, ймовірно, йдеться про можливу помсту місцевих "чорних лісорубів" проти правоохоронців. Про це пише журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму Телеграмі.

У селищі Ясіня невідомі зловмисники підпалили два поліцейських автомобілі — Daewoo Lanos та Nissan Patrol. Транспортні засоби були припарковані біля місцевого відділку поліції.

Поліція розслідує підпал і ще не затримала підозрюваних. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, підпал міг бути актом помсти за недавню спецоперацію правоохоронців проти "чорних лісорубів" у тому ж селищі Ясіня. Під час цієї операції поліцейським вдалося вилучити понад 150 колод деревини, затримати двох місцевих жителів та зібрати важливі докази незаконної вирубки лісу на 40 мільйонів гривень.

Попередній конфлікт з лісорубами

Таким чином, ймовірно, що це місцеві "чорні лісоруби", невдоволені діями поліції, намагалися помститися, спаливши їхні службові автомобілі. Правоохоронці продовжують розслідування цієї події.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, подружжя з Дніпра "полювало" за ППО і влаштовувало підпали. Один із них може назавжди опинитися у в’язниці.