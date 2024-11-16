Росіяни окупували нове село на Донеччині та просунулися в Харківській області (карти боїв)

Тривають важкі бої

Йде 997-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 15 листопада, до 22:00, на фронті сталося 157 бойових зіткнень. Росіяни окупували ще одне село на Донеччині.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Максимівку (Донецька область, Курахівський напрямок). Також армія РФ просунулася біля Берестового (Харківщина), Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку (прикордонне село Богодухівського району Харківщини) та Новій Іллінці.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 15 листопада, найбільше боїв за добу було на Покровському напрямку. Ворог атакував наші позиції 35 разів. Бої йшли у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Втрати росіян склали 373 військовослужбовці вбитими та пораненими; 12 бойових броньованих машин, два танки, 9 автомобілів, дві артсистеми, ПТРК та РЕБ.

На Курахівському напрямку було на одну ворожу атаку менше. Росіяни атакували 34 рази поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

На Куп’янському напрямку росіяни 15 разів намагалися просунутися вперед. Бої відбувалися біля Колісниківки, Копанок та Надії.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 16 листопада в Києві пролунали вибухи. Через падіння уламків ворожого дрона пошкоджено житловий багатоповерховий дім.