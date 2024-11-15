Вони рятують життя щодня: в Україні відзначили службових собак (миле відео)

Чотирилапі щодня допомагають військовим рятувати людські життя

В Україні відбулася третя церемонія нагородження "Чотирилапі захисники", під час якої відзначили 22 службові собаки з восьми силових відомств. Захід присвятили 34-й річниці Кінологічної спілки України.

Голландська вівчарка хердер Ріта разом зі своїм кінологом Віталієм Мусєвичем, які представляють Командування Сил Підтримки, здобули перемогу в номінації "Мінно-розшуковий собака". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На церемонії були присутні представники Збройних Сил України, Головного Управління Розвідки, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, ДСНС, СБУ та Управління державної охорони.

Службові собаки щодня виконують надважливі завдання на території України. Вони допомагають військовим та рятувальникам знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях, шукають тіла загиблих після ракетних ударів, запобігають контрабанді на кордоні. Чотирилапі захисники також беруть участь у виявленні наркотичних речовин, пошуку зниклих людей та разом зі своїми кінологами забезпечують безпеку громадян України.

Кожен службовий собака-учасник церемонії має значний досвід у своїй сфері. Завдяки їхній роботі врятовано сотні життів та попереджено численні правопорушення на території України.

Нагородження відбулося за участі керівництва силових відомств. Всі собаки-переможці продовжують нести службу у своїх підрозділах та виконують бойові завдання разом зі своїми кінологами.

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