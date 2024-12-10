Не за всі гроші світу: чим дешевше доїхати з Києва до Львова та Карпат

Журналісти з’ясували, яким сервісом дешевше та швидше дістатися з Києва на відпочинок до Карпат.

Цього року відпочинок на популярних курортах у Карпатах узимку може серйозно вдарити по кишенях українців. Водночас поїздка з Києва до Карпат у 2024 році теж не буде дешевою.

"Телеграф" порівняв ціни на поїздку до Львова та Карпат з Києва за допомогою "Укрзалізниці" та Bla Bla Car і розповість, чим дешевше і швидше дістатися. Сервіс Bla Bla Car є найбільшою у світі онлайн-платформою для райдшерингу (пошук автопопутників — Ред.): в Україні цей сервіс діє з 2014 року. Він дозволяє водієві частково розділити свої дорожні витрати разом із попутниками, не маючи на меті заробити на цьому.

Маршрут Київ-Львів (Укрзалізниця)

На сайті "Укрзалізниці" зазначено, що час курсування поїзда маршрутом "Київ-Львів", коливається від 6 до 9 годин. Водночас вартість квитка залежить від класу вагона. Наприклад, одне місце у жіночому купе у поїзді "Київ-Ужгород" коштує 546 гривень, а два місця "Люкс" у поїзді "Київ-Перемишль" — 1224 гривні.

Маршрут Київ-Львів (Bla Bla Car)

За даними сервісу Bla Bla Car, вартість поїздки автобусом з Києва до Львова коливається від 800 до 1157 гривень, а час поїздки — від 8 до 9 годин.

Маршрут Київ-Яремче (Укрзалізниця)

На сайті "Укрзалізниці" вказано, що потяги від Києва до Яремче Івано-Франківської області йдуть від 11 до 15 години, а квитки коштують від 291 до 604 гривень залежно від класу вагона.

Маршрут Київ-Яремче (Bla Bla Car)

За даними сервісу Bla Bla Car, автобуси з Києва до Яремчі йдуть від 12 до 13 години, а поїздка коштує від 1250 до 1446 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на українському гірськолижному курорті Буковель уже готуються приймати туристів, які вирішили провести тут новорічні свята. Однак такий відпочинок буде по кишені не кожному.