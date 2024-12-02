Скільки коштує проживання в Буковелі на новорічні свята (фото)

Більшість номерів вже заброньована

На українському гірськолижному курорті Буковель вже готуються приймати туристів, які вирішили провести тут новорічні свята. Проте такий відпочинок буде по кишені не кожному.

До прикладу, проживання двох дорослих в Bukovel Hotel з 29 грудня по 5 січня коштуватиме щонайменше 49 567 гривень. Це залежатиме від класу номера.

Так, ціна за 7 ночей для двох дорослих у чотиримісному люксі обійдеться вже у 107 тисяч гривень, а напівлюкс коштуватиме майже 74 тисячі гривень.

А проживання в Bukovel Apart з 29 грудня по 5 січня обійдеться для двох дорослих у 100 тисяч гривень. При цьому більшість номерів на ці дати вже заброньована.

Ще дорожче коштуватиме Bukovel Chalet. Проживання у шале для двох дорослих коштуватиме від 270 до 440 тисяч гривень. При чому найдорожчі варіанти вже теж заброньовані.

Також не відстає і комплекс Residence Chalet. Там проживання в одному з шале на ці ж дати для двох дорослих коштуватиме від 245 тисяч гривень. Проте тут також вже заброньована більшість будинків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хвиля рейдів територіальних центрів комплектування (ТЦК) докотилася до популярного гірськолижного курорту Буковель. Після масштабних перевірок у великих містах України, представники ТЦК спрямували свою увагу на відпочивальників у Карпатах.