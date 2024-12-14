Приходится ждать по полчаса: большие очереди в Буковеле попали на видео

Курорт собрал довольно много посетителей

Популярный курорт Буковель в Ивано-Франковской области даже в нынешние тяжелые времена продолжает собирать большое количество людей. Впрочем, посетители говорят, что их значительно меньше, чем было раньше.

Например, в сети были обнародованы видео, на которых показано, что возле подъемников можно встретить скопления в пару-тройку десятков людей. Оригинальные кадры были обнародованы telegram-каналом "Ивано-Франковск 24/7".

Судя по местности, видео было записано возле второго подъемника.

Пользователи сети говорят о том, что из-за людей, своей очереди на подъемники приходится ждать до получаса. Размер толпы можно оценить по кадрам, которые были обнародованы пользователем Tik-Tok lubenec_life.

Как известно, лыжный сезон в Буковеле стартовал 12 декабря, что сразу же привлекло большое количество отдыхающих.

Напомним, что стоимость пребывания в Буковеле самая высокая в новогодние праздники. К примеру, проживание двух взрослых в Bukovel Hotel с 29 декабря по 5 января обойдется не менее 49 567 гривен. Многое зависит от класса номера.

В других местах в этот период цены на жилье стартуют с 20 тысяч гривен.