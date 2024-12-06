Не кожному по кишені. У скільки обійдеться відпочинок на новорічні свята у Карпатах

Експерт пояснив, чому такі високі ціни

Цього року відпочинок у Карпатах на зимові свята може помітно вдарити по кишені. Тільки на оренду житла необхідно буде витратити щонайменше 20 тисяч гривень.

Про це в етері КИЇВ24 розповів головний редактор порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський. За його словами, у період з 25 грудня по 5 січня готельєри та власники садиб завжди підіймають ціни від 50% до 150%.

"Якщо обирати приватні садиби або котеджі у період з 25 грудні по 5 січня, то варто розраховувати мінімум на 20 тисяч точно. Це такий найочікуваніший період року, коли готельєри і власники садиб хочуть заробити на підвищеному попиті трішки більше грошей", — зазначив експерт.

Варто зазначити, що згідно з даними сервісу бронювання готелів Booking, у зазначений період ціна за одну ніч для двох дорослих у котеджі у Карпатах починається від 21 тисячі гривень. Також є варіанти з ціною понад 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на українському гірськолижному курорті Буковель вже готуються приймати туристів, які вирішили провести тут новорічні свята. Проте такий відпочинок буде по кишені не кожному.