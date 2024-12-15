Вирішив конфлікт пострілами: на Рівненщині чоловік поранив людей

Вирішується питання про затримання чоловіка

У Рівненській області 15 грудня чоловік влаштував стрілянину з автомата. Внаслідок інциденту є поранені.

Про це повідомляє поліція Рівненської області. Подія сталася близько першої ночі 15 грудня у селі Великі Селища.

За інформацією поліції, між двома компаніями виник конфлікт. Молодик з однієї компанії влаштував стрілянину. Він кілька разів вистрілив з автомата у натовп.

Вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має.

Зловмисник втік з місця події, але його розшукали за кілька годин. Вирішується питання про затримання чоловіка. За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині підліток вдарив дитину ножем після сварки.

Раніше "Телеграф" писав, що суд Харкова ухвалив вирок жінці, яка вбила власну новонароджену дитину. Свою провину вона не визнала. А також розповідали, що в Полтаві судитимуть 57-річного чоловіка, який жорстоко вбив 12-річну дівчинку і розбещував 9-річну.