Разрешил конфликт выстрелами: в Ровенской области мужчина ранил людей

Решается вопрос о задержании мужчины

В Ровенской области 15 декабря мужчина устроил стрельбу из автомата В результате инцидента ранены.

Об этом сообщает полиция Ровенской области. Событие произошло около часа ночи 15 декабря в селе Великие Селища.

По информации полиции, между двумя компаниями возник конфликт. Молодой человек устроил стрельбу несколько раз выстрелил из автомата в толпу.

Огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его разыскали через несколько часов. Решается вопрос о задержании мужчины. По факту покушения на умышленное убийство нескольких человек следователи открыли уголовное производство.

Напомним, ранее в Днепропетровской области подросток ударил ребенка ножом после ссоры.

Ранее "Телеграф" писал, что суд Харькова вынес приговор женщине, убившей собственного новорожденного ребенка. Свою вину она не признала. А также рассказывали, что в Полтаве будут судить 57-летнего мужчину, который жестоко убил 12-летнюю девочку и развращал 9-летнюю.