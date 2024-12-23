Завдання виконав, але гроші не отримав: в Києві затримали 15-річного палія "Укрпошти"

За скоєні злочини юнак може отримати до восьми років позбавлення волі

У Києві затримали підлітка, якого підозрюють у підпалі відділення "Укрпошти" у Святошинському районі за вказівкою з Росії. За попередніми даними слідства, неповнолітній погодився на злочин через обіцянку заробітку — він розбив двері пошти та підпалив приміщення.

За інформацією правоохоронців, після підпалу підозрюваний сфотографував наслідки та надіслав "звіт" російським кураторам, проте грошей так і не отримав. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в місті Києві.

Поліцейські з'ясували, що одночасно з підлітком на російські спецслужби працював ще один киянин — 41-річний автомеханік. Чоловіки не знали один одного, а завдання отримували через повідомлення у соцмережах.

Старший "заробітчанин" виявився активнішим — він встиг підпалити два автомобілі, що належать захисникам України, та ще одне відділення пошти. Для підпалів чоловік крав пальне з машин своїх клієнтів, які приїжджали до нього на СТО.

Схожий випадок стався на Прикарпатті, де правоохоронці викрили 36-річного мешканця обласного центру за підпал військового автомобіля. За даними слідства, чоловік, який раніше мав проблеми із законом через крадіжки, планував витратити гроші від російських спецслужб на онлайн-казино. Зловмисник підпалив авто захисників, яке перебувало на ремонті після виконання бойових завдань.

Усіх підозрюваних затримано під час спільної операції правоохоронців та СБУ. Їм оголошено підозри у перешкоджанні роботі українських військових (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Суд відправив фігурантів справи під варту. За скоєні злочини їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому росіяни масово вербують українських дітей. Україною шириться хвиля підпалів на замовлення РФ.