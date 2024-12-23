СБУ задержала адвоката на взятке почти в миллион долларов - СМИ (фото)

Задержание произошло во время получения первого транша

СБУ задержала адвоката, когда тот получал деньги за решение "земельного вопроса". В сети появилась информация о том, что речь идет о руководителе партии "УДАР Виталия Кличка" в Одесской области Александре Суханове.

Об этом проинформировал блогер Игорь Лаченков со ссылкой на свои источники. По его словам, адвокат якобы требовал миллион долларов.

"Адвокат работал в "партнерстве" со столичными чиновниками и обещал за миллион долларов США провести через КГГА все необходимые решения по выделению в аренду земли на набережной Днепра в известном парке "Наталка", — написал Лаченков.

Отмечается, что Суханова задержали в момент, когда он получал первый транш в размере 900 тысяч долларов США.

Пресс-служба СБУ информацию пока не комментировала, однако в сети уже показали фото с места задержания.

Как сообщалось ранее, СБУ в Киеве задержала подростка, подозреваемого в поджоге отделения "Укрпочты" в Святошинском районе. По предварительным данным следствия, несовершеннолетний согласился на преступление из-за обещания заработка от российского куратора — он разбил дверь почты и поджег помещение.