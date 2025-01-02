Стрелял в людей, но будут судить за хулиганство: руководителю полтавской психбольницы объявили подозрение

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога на сумму более 240 тыс. грн

В четверг, 2 января, следственным подразделением отдела №1 Полтавского районного управления полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры 40-летнему и.о. директор Полтавской областной психиатрической больницы Виктор Волошин сообщил о подозрении в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия.

В настоящее время против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Дело находится на досудебном расследовании, проводятся необходимые следственные действия. По завершении этих процессуальных действий обвинительный акт уголовного производства будет направлен в суд.

Виктор Волошин, фото — открытые источники

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога на сумму более 240 тыс. грн. Это максимальный размер, предусмотренный за совершение тяжких преступлений Уголовным процессуальным кодексом Украины.

"Телеграф" сообщал подробности хулиганского поступка руководителя психучреждения, которое он совершил 16 декабря. Напомним, вечером того дня господин Волошин приехал во двор дома №18 по улице Семена Антонца на новеньком экскаваторе, принадлежащем больнице. По данным данных следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем экскаватора-погрузчика, он разрушил несколько секций забора, которым была огорожена клумба, и повалил дерево грецкого ореха.

Собственно, его целью было выкорчевать орех, под которым он парковался, часто наведываясь к человеку, с которым он дружил.

Жители дома остановили экзекуцию над деревом, но не смогли утихомирить хулигана. По замечаниям председателя ОСМД и жильцов многоэтажки Волошин "спровоцировал словесный конфликт, во время которого нецензурно ругался, обижал и угрожал присутствующим, а в дальнейшем достал из кармана пистолет и не менее четырех раз выстрелил в собравшихся у подъезда людей".

Пистолет, фото — Полтавская областная прокуратура

Одна из пуль попала в поясницу 72-летнему председателю ОСМД "Уют на Балакина" Александру Литвиненко, а другая попала под лопатку другому мужчине почтенного возраста. К счастью, телесные повреждения были незначительны, поскольку пистолет оказался травматичным и дал осечку.

В ходе конфликта сам Волошин повредил себе лицо, упав несколько раз с небольшого забора у подъезда, пытаясь присесть на него.

Забор возле подъезда, фото — Полтавская областная прокуратура

В ходе досудебного расследования следователи установили размер причиненного им материального ущерба ОСМД – почти 16 тысяч гривен. А во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у него немалый арсенал. В частности, травматический пистолет Вий калибра 9 мм; ружье Khan Arms, карабин АКМС МФ-1 7.62×39, карабин МКМ-072 СБ 7.62×39, оптический прицел Pilad P4X32ML, охотничий нож в футляре, глушитель черного цвета, большое количество разнообразных патронов.

Нам неизвестно, имел ли Волошин разрешение на оружие. Зато известно, что Киевский районный суд Полтавы наложил на нее арест.

После этого скандала на интернет-ресурсе "Полтавщина" появилось сообщение, полученное журналистами из достоверных источников в областной военной администрации, о том, что ОВА создала группу для проведения служебной проверки публичной информации относительно Виктора Волошина и направила областному совету представление о назначении нового руководителя областной психбольницы вместо Виктора Волошина. Но результатов проверки до сих пор нет, а представление на увольнение было подано с несоответствующими датами, поэтому областной совет вернул его обратно. Поэтому человек, названный правоохранителями хулиганом, продолжает выполнять служебные обязанности и дальше.

Более того, в "Полтавщину" обратился представитель КП "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи Полтавского облсовета" и сообщил, что Виктор Волошин убеждает подчиненных в том, что он останется в должности.