У супермаркеті Дніпра голуб перевіряв хліб на свіжість (фото)

У соцмережах жартують, що це новий інспектор з якості продукції

У дніпровському супермаркеті "Варус" відвідувачі помітили незвичайного "покупця". Це голуб, який вмостився просто на хлібині.

Допис опубліковано у місцевому телеграм-каналі "Труха". Фотографії птаха швидко поширилися місцевими соціальними мережами та викликали жваве обговорення.

Як саме птах потрапив до торгівельної зали та на полицю з хлібобулочними виробами — невідомо. Представники мережі супермаркетів "Варус" наразі ситуацію не прокоментували.

Користувачі соціальних мереж відреагували на незвичайний випадок. Місцеві мешканці поділилися, що у цьому магазині птахи не рідкість. За словами однієї з коментаторок протягом 20 років у приміщенні супермаркету можна було побачити горобців, а тепер до них приєднався ще й голуб.

Деякі користувачі висловили занепокоєння щодо гігієни, інші поставилися до ситуації з гумором, назвавши птаха "контролером якості".

"Ну а що, хліб з м’ясом треба їсти", "Всіх забрали на фронт, тільки такі працівники залишились", "Соус від шеф-кухаря буде", — жартують вони.

Також раніше "Телеграф" писав, що в українських магазинах з'явився корм для квадроберів. З чого його роблять.