Одесу від російського десанту врятував митрополит УПЦ МП? Заява очільника Одещини розбурхала мережу (відео)

Йдеться про події 2022 року

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Одесу від висадки російського десанту у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито врятував Митрополит УПЦ Московського патріархату. За словами чиновника, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел (Олексій Саввін) цілий день, або навіть добу їздив уздовж узбережжя з іконою, щоб запобігти висадці десанту.

Це нібито призвело до того, що "буря на морі тривала близько 10 днів, що не дало окупантам можливості здійснити свої плани". Про це розповів Кіпер в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

"…ще в перші дні війни, Агафангел при 84 роках (зараз йому вже 86) взяв ікону, яку ми з вами сьогодні бачили, і майже цілий день, чи цілу добу, я не буду зараз акцентувати, щоб не помилитися, їздив уздовж узбережжя, щоб російські кораблі не змогли висадити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів Одеської області. "Москва", яка зараз уже на дні підходила до Кілії, до Вилкового, там шукали місця для висадки, але навіть погода показувала, що Україну чіпати не можна", – зазначив він.

В мережі бурхливо відреагували на такі заяви очільника області. Українці обурюються його баченням ситуації.

"Нема слів, одні матюки. Не Збройні Сили України, які героїчно тримали Маріуполь і тим самим, забирали всі сили окупантів на тому напрямку. Не одесити самі, які тут тягали пісок, будували укріплення, годували наших захисників і з перших часів повномасштабного вторгнення пішли у військо або волонтерити. Агафангел, **пта", — написала в Facebook Олена Балаба.

"Орден за оборону Одеси Агафангелу ще не вручили? Чи вже? Я навіть не здивуюсь. Яких героїв ми ще не знаємо?", — пише Ірина Ягорлицька.

Для довідки: митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел відомий своїми українофобськими поглядами. Народжений у Росії, він виступає проти проголошення автокефалії ПЦУ та не підтримує ідею вступу України до НАТО і ЄС. Свого часу Агафангел був депутатом від "Партії регіонів". У 2024-у році, митрополит, щоправда, став одним з архієреїв УПЦ (МП), які публічно засудили присвоєння Донецької єпархії Російською православною церквою.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно в Одесі перехожі помітили чоловіка у костюмі Санта-Клауса. Проте замість новорічних подарунків на плечі він тримав два гранатомети.