Амбітні плани: Трамп у перший день президентства хоче підписати рекордну кількість указів

План Трампа – це "виконавчий удар", якого ще не бачила американська політика

Новообраний президент США Дональд Трамп планує у перший же день свого президентства підписати рекордну кількість указів – понад 100. Вони будуть стосуватися питання депортацій незаконних мігрантів, безпеки кордонів та низки інших політичних пріоритетів.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що про амбітні плани Трампа стало відомо під час його приватної зустрічі з сенаторами від Республіканської партії в Капітолії.

Зокрема, щодо заходів з охорони кордонів і забезпечення імміграційного контролю конгресменів інформував головний радник Трампа Стівен Міллер. Він заявив, що більшість з указів почнуть діяти з 20 січня 2025 року, дня інавгурації Трампа, а сенатор Джон Хувен сказав виданню, що указів "буде дуже багато".

Видання підтверджує, що команда Трампа підготувала величезний пакет указів, який Трамп зможе швидко підписати. Сюди входить посилення контролю на кордоні між США і Мексикою, розвиток енергетики, зміна правил найму робочої сили, скасування гендерної політики в школах, скасування обов'язкових вакцинацій, а також укази щодо інших обіцянок, які Трамп активно роздавав під час передвиборчої кампанії.

Окремо зазначається, що план Трампа – це "виконавчий удар", якого ще не бачила американська політика. Президент демонстративно омине законодавчий апарат Конгресу та підпише укази, частина з яких буде справді значущими. Окрім цього, деякі сенатори повідомили виданню, що Трамп спробує відразу ж скасувати велику кількість указів адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена та замінити їх своїми указами.

Нагадаємо, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "Канада може стати 51-м штатом США". Ця фраза у багатьох викликала обурення. Тим часом стала відомою одна з причин, чому Трамп дозволив собі такі слова.

Окрім цього, Трамп все активніше наполягає на тому, що Америка має взяти під контроль острів Гренландія, який нині є автономною територією у складі Данії. І який не виставлений на продаж, як би того не хотілося наступному хазяїну Білого Дому.