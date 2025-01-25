На автомобілі для прокуратури на Донеччині витратять вдвічі більше: скільки виділять у 2025 році

За ці гроші можна придбати преміальний позашляховик

Адміністрація Донецької області, яка у 2025 році планує витратити витрати на утримання доріг у 12 разів, також збільшила витрати на закупівлю автомобілів для прокуратури. Цього року на ці цілі буде виділено вдвічі більше коштів, ніж попереднього року.

Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Донецької області на 2025 рік. Документ доступний для загального ознайомлення на сайті Донецької ОВА.

Наголошується, що цього року на транспорт для прокуратури буде виділено 2,4 мільйона гривень, а торік на ці цілі виділили 1,2 мільйона.

Метою виділення коштів називається створення належних умов "для виконання поставлених перед прокуратурою завдань у період дії воєнного стану".

Якщо припустити, що прокуратурі необхідний автомобіль із підвищеною прохідністю, щоб працювати в умовах близьких до лінії фронту та їздити по розбитих обстрілами дорогах, то серед доступних в Україні моделей за 2,4 мільйона можна знайти:

Toyota Land Cruiser Prado Elegance

Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE

Обидві ці машини мають високий рівень комфорту і гідні характеристики, але навряд чи будуть хорошим службовим транспортом у прифронтовій зоні.

Заради справедливості можна відзначити, що в таблиці не вказано марку автомобіля, а також їх кількість (хоча "автомобіль" прописаний в одиничній кількості). До того ж неподалік лінії фронту зі службовим транспортом можуть статися різні неприємності, які вимагатимуть екстреної заміни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що комунальне підприємство "Слов’янська" витратить 2 мільйони гривень на бронювання службового автомобіля. КП "Благоустрій" оголосило тендер на панцирний захист Mitsubishi Pajero Sport.