На автомобили для прокуратуры в Донецкой области потратят в два раза больше: сколько выделят в 2025 году

За эти деньги можно купить премиальный внедорожник

Администрация Донецкой области, которая в 2025 году планирует потратить расходы на содержание дорог в 12 раз, также увеличила расходы на закупку автомобилей для прокуратуры. В текущем году на эти цели будет выделено в два раза больше средств, чем в предыдущем году.

Об этом сказано в Программе экономического и социального развития Донецкой области на 2025 год. Документ доступный для всеобщего ознакомления на сайте Донецкой ОВА.

Отмечается, что в текущем году на автомобили для прокуратуры будет выделено 2,4 миллиона гривен, а в прошлом году на эти цели выделили 1,2 миллиона.

Целью выделения средств называется создание надлежащих условий "для выполнения поставленных перед прокуратурой задач в период действия военного положения".

Если предположить, что прокуратуре необходим автомобиль с повышенной проходимостью, чтобы работать в условиях близких к линии фронта и ездить по разбитым обстрелами дорогам, то среди доступных в Украине моделей за 2,4 миллиона можно найти:

Toyota Land Cruiser Prado Elegance

Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE

Обе эти машины обладают высоким уровнем комфорта и достойными характеристиками, но вряд ли будут хорошим служебным транспортом в прифронтовой зоне.

Справедливости ради можно отметить, что в таблице не указана марка автомобиля, а также их количество (хотя "автомобиль" прописан в единичном количестве). К тому же неподалеку от линии фронта со служебным транспортом могут произойти разные неприятности, которые потребуют экстренной замены.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что коммунальное предприятие Славянская потратит 2 миллиона гривен на бронирование служебного автомобиля. КП "Благоустройство" объявило тендер на панцирную защиту Mitsubishi Pajero Sport.