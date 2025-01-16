Комунальники Слов’янська їздитимуть на броньованому позашляховику за 2 млн: новий зухвалий тендер

Переобладнають спортивний позашляховик

Комунальне підприємство Слов'янська витратить 2 мільйони гривень на бронювання службового автомобіля. КП "Благоустрій" оголосило тендер на панцеровий захист Mitsubishi Pajero Sport.

Місто, що розташоване лише за 33 кілометри від лінії фронту, планує укріпити транспортний засіб за найвищими стандартами безпеки. Згідно з тендерною документацією, автомобіль отримає внутрішнє сталеве панцерування по класу ПЗСА-4 відповідно до державного стандарту ДСТУ 3975-2000. Про це свідчить тендер на майданчику Prozorro.

Технічне завдання передбачає встановлення сертифікованого броньованого лобового скла з підігрівом та протиуламковою плівкою. Бічні вікна також матимуть спеціальний захист згідно з ДСТУ 4546-2006. Тендер уже проведено. Переможцем визнано ТОВ "АРМОР КАР".

Підрядник має забезпечити броньований захист усіх дверей, даху та підлоги автомобіля. Також увагу приділять захисту дверних прорізів від уламків. Усі з'єднання бронеелементів будуть перекриті та герметизовані.

Замовник вимагає посилення дверних петель через додаткову вагу броні та антикорозійну обробку металевих елементів. Салон планують оздобити екошкірою, а подушки безпеки у стійках демонтують через встановлення захисних елементів.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що на Дніпропетровщині проводять дивний тендер заради піару влади. Понад мільйон витратять на "інформаційні послуги".