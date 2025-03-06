У Трампа дали пораду Україні щодо завершення війни

Кіт Келлог також висловився про відносини Вашингтону та Москви

У четвер, 6 березня, спеціальний посланник США по Росії та Україні Кіт Келлог порадив Києву підписати угоду про корисні копалини. За його словами, після цього Білий дім відновить постачання військової допомоги Україні, яку призупинили невдовзі після суперечки Зеленського з Трампом.

Таку заяву Келлог зробив під час свого виступу на заході Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні. Він також згадав про перезавантаження відносин США та Росії.

Спецпосланець Трампа пояснив, що відновлення американської військової допомоги Києву залежить від його готовності до врегулювання та підписання угоди щодо корисних копалин.

Келлог також висловився щодо перезавантаження відносин Білого дома та Кремля.

"США і Росії необхідно перезавантажити відносини заради завершення конфлікту в Україні, — сказав він.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що подальша допомога Україні від США перебуває на розгляді. Пауза у постачанні пов’язана з переглядом фінансування для України.

Тим часом президент США Дональд Трамп також заборонив надавати Україні розвіддані. Попри запевнення напередодні, що жодних змін не буде, США вже від середи, 5 березня фактично заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною.