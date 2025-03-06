Залужний відверто розповів про втрати української армії і назвав цифри

Ексголовком поділився своєю інформацією про перебіг війни

Валерій Залужний, який раніше був головнокомандувачем ЗСУ, а зараз обіймає посаду посла України у Великій Британії, назвав кількість втрат української армії на нинішньому етапі війни з Росією критичною. За його словами, країна втратила близько 50 тисяч убитими та понад 300 тисяч пораненими.

Про це Залужний заявив під час виступу у Школі публічного управління Українського Католицького Університету. Ексголовком зазначив, що на даний момент в Україні "практично нема кому реально воювати".

"Порахуйте, що таке 50 тис. із 5,5 млн тих, хто стоїть на обліку. Результат дорівнює нулю, тому що це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо… . А водночас війна змінилася під впливом двох чинників. Перший — це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч убитими в Україні і понад 300 тисяч поранених. А другий фактор — це економіка", — зазначив посол України у Великій Британії.

При цьому Залужний наголосив, що Росія також зазнає значних втрат, які для неї теж наближаються до критичної межі — у них щонайменше 250 тисяч загиблих.

"У РФ також дуже вагомі втрати. Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити чоловіків, щоб відправити на фронт. Вони навіть можуть їх красиво строєм повести на фронт, тому що це тиранія. Але чи будуть вони воювати? Питання залишається відкритим", — резюмував ексголовком ЗСУ.

Нагадаємо, Залужний зробив важливу заяву про тактику ведення війни російськими окупантами. За його словами, попередні оцінки впливу значних втрат на рішення російського командування виявилися помилковими.

"Я був абсолютно впевнений, що ці втрати змусять Росію відмовитися від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка", — зазначив ексголовком ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний отримав нову посаду. Це призначення сумісне з його посадою надзвичайного та повноважного посла України у Великій Британії.