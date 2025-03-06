Під посольство США у Києві прийшли люди з прапорами та портретами: чого вимагали (репортаж)

Мітингувальники закликають не укладати угод та домовленостей без виконання однієї умови

У четвер, 6 березня, в Києві, біля будівлі посольства Сполучених Штатів Америки відбувся мітинг. Учасники акції виступили проти будь-яких можливих мирних договорів, що можуть бути укладені без звільнення українських військовополонених.

Практично всі присутні взяли із собою плакати з закликами до звільнення, фотографіями рідних та близьких, що опинилися в полоні та прапори бригад, в яких полонені несли службу. Про це повідомив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов з місця подій.

"Ми просимо вас допомогти нашим родичам, людям, що зникли та ув’язненим повернутися додому", "Ні розмов, ні угод допоки наші полонені не повернуться додому", "Звільніть українських полонених, США – велика країна, ви можете це зробити" – плакати з такими закликами тримають люди у своїх руках.

На акції згадали і про цивільних українців, що були арештовані росіянами на тимчасово окупованих територіях – "Мрією цивільних заручників є свобода".

Мітинг став реакцією на останні політичні ініціативи лідерів країни Європи та США, які мають на меті пошук шляхів для завершення війни. Протестувальники наголосили на тому, що жоден мирний процес не може бути успішним, якщо в ньому не візьмуть до уваги долю українців, які опинилися в полоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що однієї з основних гарантій безпеки для України президент Володимир Зеленський назвав проведення обміну військовополоненими у форматі "всіх на всіх". Йшлося про тисячі людей, які утримуються в російських в'язницях з 2014 року.