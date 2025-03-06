По всій Україні оголошували тривогу: чим могли вдарити росіяни (оновлено)

Українців просять перебувати в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги

У четвер, 6 березня, по всій території Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Причина — зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Про це повідомляли моніторингові канали. За даними Повітряних сил, за кілька хвилин до зльоту МіГ фіксувалась загроза атаки балістикою.

17.35: пуск ракети Х-47М2 "Кинджал" наразі не підтверджується.

17.37: Відбій загрози МіГ-31К. Без ракетних пусків.

17.40: Почались відбої тривог у всіх областях, окрім Сумської, Харківської, Полтавської, Донецької, Дніпропетровської і Запорізької.

Для довідки

МіГ-31К — це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії. Він призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Може працювати у будь-який час та за будь-яких погодних умов.

Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37. "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Його важко збити за допомогою ППО, і на це здатні лише новітні комплекси.

Максимальна дальність ураження МіГ-31К – 2 тис. км. Крім того, винищувач може нести лише одну ракету "Кинджал".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч проти 2 березня росіяни атакували Україну балістикою. Вибухи пролунали у Харкові та інших частинах України. Повідомлялося про влучення одного з БПЛА у житлову багатоповерхівку в центрі міста. Внаслідок удару постраждало 4 особи, усіх госпіталізували.