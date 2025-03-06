Китай проти переговорів з Росією: дипломат назвав обовʼязкову умову досягнення миру

Дипломат КНР висловився критично висловився і про політику Трампа

Китай не підтримує ідею мирної угоди щодо України, яка буде визначатися лише між США та Росією. Крім того, політику чинного президента США Дональда Трампа представники китайської дипломатії вважають "деспотичною".

Про це заявив спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає, передає South China Morning Post. За словами дипломата, головною умовою щодо майбутніх переговорів з Росією має бути участь в них України та європейських країн.

"Різні запропоновані рішення мають бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися обраними", – наголосив він.

Лу Шає також розкритикував підхід Дональда Трампа до роботи з європейськими союзниками.

"Якщо подивитися на те, як адміністрація Трампа поводиться з Європою, чесно кажучи, з європейської точки зору це просто жахливо", – заявив він.

Китайський диплом закликав європейців порівняти підхід Вашингтона з політикою Пекіна. Він підкреслив, що Китай наголошує на "мирі, дружбі, добрій волі та взаємовигідному співробітництву", тоді як США демонструють "домінуючу та зверхню політику" щодо своїх союзників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином Дональд Трамп, сам того не усвідомлюючи, допомагає Китаю поширювати свій вплив на європейському континенті. Експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra розповів, як дії Трампа підіграють політиці Китаю.