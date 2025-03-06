Чи буде Україна переходити на літній час: що важливо знати

Перехід на літній час в Україні: коли і чи варто чекати змін?

Щорічно в Україні здійснюється дворазовий перехід часу – на літній та зимовий. Ця практика все ще актуальна для більшості європейських країн, хоча дискусії щодо її доцільності тривають уже багато років.

Як повідомляє видання NV.UA, у 2025 році українці знову переведуть годинники на літній час. Коли саме це відбудеться і чи можуть скасувати сезонне переведення часу – читайте далі.

Коли переводять годинники на літній час у 2025 році?

Перехід на літній час в Україні відбудеться традиційно в останню неділю березня. У ніч із 29 на 30 березня о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Це означає, що спати доведеться на годину менше, але світловий день стане довшим.

Чи скасують переведення годинників?

Останніми роками активно обговорюється можливість відмови від сезонного переведення часу. Ще у 2019 році Європейський Союз дозволив країнам-членам самостійно обирати, за яким часом жити – літнім чи зимовим.

В Україні також розглядали це питання на державному рівні. Зокрема, законопроєкт №4201 передбачає перехід країни на постійний зимовий час, що дозволить відмовитися від щорічного переведення годинників. Однак остаточного рішення поки не ухвалено, тому у 2025 році зміна часу відбудеться за звичним графіком.

Як підготуватися до переведення годинника?

Щоб мінімізувати стрес для організму, фахівці рекомендують:

За кілька днів до переведення годинника почати лягати спати на 15–20 хвилин раніше.

почати лягати спати на 15–20 хвилин раніше. Обмежити вживання кофеїну та важкої їжі у вечірній час.

та важкої їжі у вечірній час. Проводити більше часу на свіжому повітрі, особливо вранці , щоб організм швидше адаптувався.

, щоб організм швидше адаптувався. Дотримуватися стабільного режиму сну, навіть після переходу на літній час.

Поки що переведення годинників залишається обов’язковим у 2025 році. Чи буде ця традиція скасована в майбутньому – покаже час.

Раніше "Телеграф" писав про те, в яких країнах ще є тенденція переведення годинників. А також, чому від неї відмовляються.