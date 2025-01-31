Суд безглуздо покарав чоловіка, який за гроші оформляв інвалідність у Києві

За свою "допомогу" чоловік просив кругленьку суму

У Києва суд виніс вирок у справі щодо незаконного впливу на медико-соціальну експертну комісію. Обвинуваченим став мешканець Київської області, який за грошову винагороду пропонував допомогу у встановленні фіктивної групи інвалідності.

За матеріалами справи, у вересні 2023 року обвинувачений, підтримуючи зв’язки з лікарями та членами МСЕК, запропонував громадянину допомогу в отриманні групи інвалідності без законних підстав. За свої "послуги" він вимагав 12 500 доларів США (понад 500 тисяч гривень).

У ході оперативних заходів правоохоронці зафіксували передачу першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 500 доларів у ресторані швидкого харчування в Києві. Друга частина суми була передана через кілька днів під контролем правоохоронців.

У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у вчиненому. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 183 101 тисячі гривень .

Вирок

Зазначимо, що за ч. 2 ст. 369-2 ККУ можна отримати не лише штрафні санкції, а й строк. За статтею передбачено покарання у вигляді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадуємо, що медичні працівники неодноразову попадалися на хабарях за інвалідність. Раніше правоохоронні органи виявили та затримали робітницю МСЕК, яка допомагала чоловікам уникнути мобілізації. Йдеться про заступника головного лікаря Центральної МСЕК Міністерства охорони здоров’я України.

Жінка за 2 000 доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному чоловікові в отриманні ІІ групи інвалідності, що давало б привід виключити людину з військового обліку.

Під час обшуків у неї вилучили близько 20 000 доларів США, а також документи, що свідчать про злочинну діяльність. Серед них — фейкові довідки щодо оформлення інвалідності, особисті справи та іншу документацію.

Раніше "Телеграф" писав, що правоохоронні органи передали вже понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. Майже тисячу вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 — викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду.